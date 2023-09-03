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Нигерия отзывает всех послов страны со всего мира

08:55, 03.09.2023

Нигерия отзывает всех послов страны со всего мира, такое распоряжение дал президент Бола Тинубу, его заявление опубликовано на странице администрации президента в социальной сети X (ранее Twitter).

— Президент Бола Тинубу распорядился отозвать всех послов с их должностей по всему миру, — сказано в сообщении.

Власти приняли соответствующее решение после анализа ситуации в нигерийских диппредставительствах. Не будут отозваны только постоянные представители Нигерии при ООН в Нью-Йорке и Женеве из-за предстоящего заседания Генеральной Ассамблеи.

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Маргарита Головатенко
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