Нигерия отзывает всех послов страны со всего мира

Нигерия отзывает всех послов страны со всего мира, такое распоряжение дал президент Бола Тинубу, его заявление опубликовано на странице администрации президента в социальной сети X (ранее Twitter).



— Президент Бола Тинубу распорядился отозвать всех послов с их должностей по всему миру, — сказано в сообщении.

Власти приняли соответствующее решение после анализа ситуации в нигерийских диппредставительствах. Не будут отозваны только постоянные представители Нигерии при ООН в Нью-Йорке и Женеве из-за предстоящего заседания Генеральной Ассамблеи.



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Маргарита Головатенко