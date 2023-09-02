В Татарстане стартовал сезон охоты на водоплавающую дичь — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

С сегодняшнего дня в Татарстане разрешена охота на 27 видов водоплавающей, боровой, степной и полевой пернатой дичи. Под запретом находятся лишь краснокнижные: улит большой, кроншнеп большой, клинтух и пискулька, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Охота на редких птиц квалифицируется как преступление средней тяжести с наказанием до трех лет лишения свободы.

— Во время охоты нельзя стрелять по взлетающей птице, ниже двух с половиной метров. Нельзя стрелять по неясным целям и на шорох. Нельзя делать выстрел ближе двухсот метров от жилья и нельзя стрелять по птицам, сидящим на проводах, — рассказал начальник Управления надзора Госкомитета Татарстана по биоресурсам Радик Мутахаров.

Если охота идет без документов или не на ту дичь — грозят штрафы и изъятие оружия. С начала года выявлено 350 нарушителей. Их оштрафовали более чем на 200 тысяч рублей.

Напомним, 15 августа в Татарстане открылся сезон охоты на барсука. Как информировал Государственный комитет республики по биологическим ресурсам, он продлится до 31 октября.



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Максим Кокунин