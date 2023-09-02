В ГД назвали слова представителя дипломатии ЕС о выборах в России вмешательством в дела государства

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что высказывания о выборах в новых регионах страны официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано являются вмешательством в дела государства.

— Расцениваем угрозы, прозвучавшие со стороны чиновника Евросоюза, как грубое вмешательство во внутренние дела России и давление на избирателей, — написал он в своем официальном Telegram-канале.

Пискарев заявил, что высказывания Петера Стано не имеют значения для России и выборы во всех регионах состоятся в полном объеме.

— Что же касается ответственности, то Евросоюзу стоило бы призвать к ответу по всей строгости местных законов тех руководителей стран НАТО, которые снабжают Киев смертоносным оружием и боеприпасами, поощряя ежедневные обстрелы тех самых территорий, о которых печется Петер Стано, и в том числе больниц и школ, где расположены избирательные участки, — заключил он.

Напомним, ранее Стано написал в соцсети X, что голосование в новых регионах России якобы нарушает международное право, он также призвал привлечь к ответственности организаторов выборов.

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Максим Кокунин