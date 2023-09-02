«Свияжская уха»: «Общее впечатление шикарное!»

Фото: realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

Любителей волжской ухи оценивают профессионалы

Сегодня в Свияжск приехали гости из разных городов, чтобы показать свое мастерство в приготовлении ухи. С песнями и плясками дошли до комплекса исторической реконструкции в центре острова «Ленивый торжок». Здесь уже стояли столы и горели дрова под огромными кастрюлями. Участники фестиваля «Свияжская уха» командой из нескольких человек готовят уху по собственному рецепту.

Гостям, пока уха готовится, скучать не дают: учат правильно танцевать хоровод, а 4 шеф-повара из Гильдии поваров Республики Татарстан: Тимур Мирзаев, Ильгиз Галиев, Руслан Асташкин и Альбина Фасхеева. Они же показывают мастер-классы — делятся секретами приготовления блюд из рыбы, которыми потом угощают присутствующих.

— Я работаю поваром 14 лет, — говорит Тимур Мирзаев, — все шеф-повара показывают здесь мастер-классы. И потом оцениваем приготовленную уху командами.

Шеф-повар Тимур Мирзаев. realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

Гостям из Ульяновска повезло попробовать судака с тыквой и жареными помидорами.

— Общее впечатление шикарное, — говорит Елена Григорьевна. — Мы приехали сюда из Ульяновска на автобусе, специально на фестиваль, чтобы попробовать разные блюда и просто повеселиться. Мы всему очень рады. Очень нам здесь нравится, очень гостеприимный Свияжск.

Елена Григорьева. realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

Гости, как и участники конкурса, приехали из разных городов. Не все знали о фестивале Свияжской ухи и конкурсе. Многие приехали просто погулять по острову, а попали на концертную программу и дегустацию блюд.

— Мы приехали на экскурсию по острову с классом, — рассказала учитель гимназии №20 из Казани Гульчачак Шакирова. — Нам повезло, мы попали заодно на праздник. Все вкусно, мы попробовали все, и чай попили, и потанцевали — хороводы водили. Очень атмосферно.

Педагоги гимназии №20. realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

Никто не раскрывает ноу-хау

В соревновании на лучшего изготовителя ухи участвуют 11 команд из самого Свияжска, Нижнего Новгорода, Марий-Эл, Кировской области, Иннополиса, Дубъяз, из Московской области — Мураново, Зеленодольска. Названия у команд разнообразные: «Плавали — знаем», «Шендер» — в переводе с марийского «Ручеек», «Толстолобик», «Ухастики», «Уха от казака», «Гости», Щука», «Обреченные на успех», «Казанские пескарики», «Звездочки Иннополиса», «Вятский рыбачок».

Конкурс впервые прошел 13 лет назад. В нем участвовали жители острова, но со временем конкурс стал всероссийским. И сюда уже стало традицией приезжать со своим уникальным рецептом ухи.

realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

Призы в этом году установили денежные. За 1-е место — 15 тысяч рублей, за 2-е — 10 тысяч рублей. И за третье — 5 тысяч рублей.

— Мы сюда пришли пешком, мы местные жители, — говорит Вадим Игнатов, говоря о своей команде. — Рыбку выловили накануне, она свежая. И за нас тут болеет все местное население. Если выиграем приз — отдадим на благотворительность.

realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

Сколько волжан — столько и рецептов

После того, как жюри из шеф-поваров оценили произведения участников конкурса, ухой угостили всех, кто в этот день приехал в Казань.

Первое место заняла команда из Свияжска «Толстолобики», второе — «Уха от казака» из Казани, и третье — «Звездочки Иннополиса», понятно откуда. Приз зрительских симпатий тоже достался Иннополису.

Первое место — команда из Свияжска «Толстолобики». realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

Второе — «Уха от казака» из Казани. realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

Третье — «Звездочки Иннополиса» из Иннополиса. realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

Теперь участники будут придумывать новые рецепты для следующего фестиваля.

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Гульнара Раянова