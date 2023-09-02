Депутат Госдумы Сергей Сокол снялся с выборов главы Хакасии

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов губернатора Хакасии из-за состояния здоровья. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

— Сегодня врачи, к сожалению, категоричны: подняться с койки — получить еще более тяжелые осложнения. Я принял сложное, но честное решение — снять свою кандидатуру с выборов главы республики. Сегодня я не могу с полной отдачей посвятить себя борьбе за губернаторский пост, — написал он.

Вместе с этим Сергей Сокол добавил, что останется в Хакасии и продолжит возглавлять региональное отделение «Единой России».

— Мы идем на выборы в Верховный Совет и городской совет Абакана большой и сильной командой, с людьми, искренне любящими нашу республику. Как только встану на ноги, вернусь в работу, — говорится в сообщении.

Напомним, депутата госпитализировали 31 августа в Москве. В «Единой России» рассказали, что у него диагностировали венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость.

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Максим Кокунин