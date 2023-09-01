В лицее КНИТУ открылся первый в Казани «СИБУР-класс»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез»

К 10-летию лицея-интерната для одаренных детей с углубленным изучением химии (филиал КНИТУ) в учебном учреждении открывается первый в Казани профильный «СИБУР-класс». Проект реализуется в школах регионов присутствия компании и призван усилить предметную подготовку. Химический класс оснащен современным демонстрационным и лабораторным оборудованием, интерактивными тестами, а также полным набором реактивов.

«Открытие «СИБУР-класса» в лицее КНИТУ — еще одна важная ступень в сотрудничестве компании с нашим партнерским вузом, — отметил управляющий директор корпоративного университета СИБУРа Рустам Галиахметов. — Реализуемая здесь образовательная программа позволит лицеистам пройти спецкурсы по нефтехимии и полимерной химии, глубже погрузиться в тонкости будущей профессии и познакомиться с нашими предприятиями».

предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез»

За 10 лет лицей выпустил 239 учеников, из них каждый четвертый получил золотую медаль, ежегодно среди лицеистов есть стобалльники, а практически половина ребят сдает ЕГЭ на 90 баллов и выше. За 10 лет лицей стал одним из ведущих образовательных учреждений Татарстана по поддержке одаренных детей, развитию научно-исследовательского и проектного творчества учащихся. По словам главы Зеленодольского района РТ Михаила Афанасьева, лицей КНИТУ сейчас — это высококомпетентный центр обучения. «Учиться здесь очень престижно», — подчеркнул он.

предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез»

«Хочу выразить благодарность руководству Зеленодольского района и Республики Татарстан за поддержку нашего лицея и большую признательность нашим партнерам — компаниям СИБУР и «Газпром» за активное участие в реализации образовательных и научных проектов КНИТУ, — обратился во время торжественной линейки к собравшимся ректор Юрий Казаков. — Уверен, наши талантливые ребята покажут высокие результаты в учебе».

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По словам директора лицея Камилы Ковалевой, «СИБУР-класс» стал вторым профильным проектом в лицее КНИТУ, где уже несколько лет успешно функционируют два «Газпром-класса». При зачислении в «СИБУР-класс», учитывались результаты государственной итоговой аттестации по окончанию 9-го класса, средний балл аттестата и портфолио проектов. Кроме учителей и воспитателей, занятия с лицеистами проводят доценты и профессора КНИТУ.