Ак Барс Банк подарил первоклассникам Татарстана книгу и игру о финансах

В День знаний около 60 тысяч первоклассников Республики Татарстан получили в подарок от Ак Барс Банка книгу и мобильное приложение на русском и татарском языках. В этом году подарок называется «Барсик, Банкомаш и Выручалочка в мире взрослых».

Книга и мобильное приложение в игровой форме знакомят ребят с миром финансов. Первоклассникам предстоит справиться с проделками Кляксуса, выучить новые слова, узнать, что такое банк, научиться копить и разумно тратить деньги.

Скачать мобильную игру на смартфон или планшет можно бесплатно в магазинах приложений Google Play Market и App Store. Также по ссылке game.akbars.ru доступна веб-версия игры, в которую можно поиграть на компьютере.

Банк реализует проект «Подарок для первоклассников» уже 26 лет, он направлен на расширение кругозора детей, помогает в изучении государственных языков республики и служит методическим материалом для педагогов начальных классов при проведении внеклассных занятий. Книга и игра соответствуют образовательным стандартам и требованиям.

На протяжении времени проект претерпевал изменения. В начале издавалась только книга, посвященная приключениям главных героев с ребусами, шарадами и головоломками. Затем впервые была создана компьютерная игра на CD-диске, позже — веб-версия, а с 2019 года — игровое мобильное приложение.

В разные годы образовательные комплекты были посвящены экологии, цифровым технологиям, спорту, мифам и легендам, а также другим темам.

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