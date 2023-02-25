За 2022 год татарстанский малый и средний бизнес получил более 83 млрд рублей
По итогам 2022 года малый и средний бизнес Татарстана получил более 83 млрд рублей поддержки. Как сообщили в Минэкономики РТ, 29,3 млрд рублей направили сельхозтоваропроизводителям, 21,6 млрд — на инвестиционные цели и более 2 млрд — на поддержку занятости. Деньги были выделены в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Отмечается, что за 2022 год порядка 4,5 тыс. татарстанских предпринимателей получили более 190 млрд выручки благодаря ресурсам РМЦ. Количество татарстанских онлайн-продавцов превысило 45 тыс., а их годовая выручка — 50 млрд рублей.
Также в Татарстане действуют более 234,2 тыс. самозанятых, задекларированный доход которых за этот период составил 31,4 млрд рублей.
Напомним, в столице Татарстана на сегодняшний день насчитывается 81 тысяча самозанятых. За 2022 год их количество выросло на 23 тысячи.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».ЭкономикаБизнес Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым