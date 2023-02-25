За 2022 год татарстанский малый и средний бизнес получил более 83 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По итогам 2022 года малый и средний бизнес Татарстана получил более 83 млрд рублей поддержки. Как сообщили в Минэкономики РТ, 29,3 млрд рублей направили сельхозтоваропроизводителям, 21,6 млрд — на инвестиционные цели и более 2 млрд — на поддержку занятости. Деньги были выделены в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Отмечается, что за 2022 год порядка 4,5 тыс. татарстанских предпринимателей получили более 190 млрд выручки благодаря ресурсам РМЦ. Количество татарстанских онлайн-продавцов превысило 45 тыс., а их годовая выручка — 50 млрд рублей.

Также в Татарстане действуют более 234,2 тыс. самозанятых, задекларированный доход которых за этот период составил 31,4 млрд рублей.

Напомним, в столице Татарстана на сегодняшний день насчитывается 81 тысяча самозанятых. За 2022 год их количество выросло на 23 тысячи.

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