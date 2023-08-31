Спасская башня в Казани готовится принять посетителей — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Белокаменная Спасская башня в Казани готовится принять посетителей — сегодня первым ее посетил раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Отреставрировали три яруса башни, теперь здесь музей, который посвящен фортификации самой башни на разных исторических этапах.

— Ставилась цель минимально входить с какими-то изменениями в архитектуру Спасской башни — лишь подчеркнуть и сохранить то, что уже было. Поэтому внутри Спасской башни сохраняются балки, которым, как установлено, более 250 лет, которые были лишь дополнены укрепляющими скобами, — рассказала начальник отдела музея Спасской башни Марина Давыдова.

Раис Татарстана сегодня осмотрел все экспонаты внутри башни — всего их более 100. Это элементы архитектуры, оружия и строительных материалов.

Напомним, для посетителей Спасская башня откроется 1 сентября. Ее реконструкция стартовала еще в 2022 году.

Ориентировочная стоимость входных билетов в Спасскую башню Казанского кремля составит 350 рублей, сообщили ранее «Реальному времени» в пресс-службе музея-заповедника «Казанский Кремль».



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Маргарита Головатенко