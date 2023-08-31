Владимир Путин проведет открытый урок «Разговор о важном» в День знаний

в День знаний президент России Владимир Путин проведет открытый урок «Разговор о важном». Участие в нем примут 30 школьников — это победители международных олимпиад и конкурсов, а также дети с выдающимися достижениями в учебе, сообщает пресс-служба Кремля.

Также 1 сентября Владимир Путин поучаствует в открытии новых школ в пяти регионах России. Глава государства будет присутствовать на церемониях по видеосвязи, пишет ТАСС.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, в России с 1 сентября откроется свыше 150 новых школ на более чем 110 тысяч мест. Из них треть находится в сельской местности.



В Татарстане перед новым учебном годом сдали в эксплуатацию 11 школ — в Арском, Алексеевском, Высокогорском, Тукаевском, Мамадышском районах, в Набережных Челнах и Казани. На их строительство потратили более 17 млрд рублей.

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Татьяна Демина