В Казани снесут голубятни, автофургоны и гараж

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Казани утвердили очередные списки самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу и перемещению. В них вошли торговые точки, автофургоны, голубятни и гараж.

Согласно распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова снести должны:

торговый объект по ул.Белинского, вблизи дома №18;

автофургоны по ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №64Б к.1;

торговый объект в переулке Осиновский, вблизи дома №16;

торговый объект по ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №106А;

автофургон по ул.Баки Урманче, вблизи дома №6

Владельцев перечисленных установить не получилось. Несмотря на это, они должны выполнить требование по сносу до 28 августа. Если они не сделают этого, объекты демонтируют в принудительном порядке с 29 августа по 26 ноября и переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.



Распоряжением главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани утверждены 70 пунктов самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. В списке цепи и металличееские столбы, шлагбаумы и будки охраны, голубятня по ул.Фатыха Амирхана, вблизи дома №97, по проспекту Ямашева, вблизи д.110, ул.Адоратского, вблизи дома №58 и по ул.Чистопольская, вблизи дома №37, металлические ограждения, бытовка по ул.Кубанская, вблизи дома №74/4.

По распоряжение главы администрации Кировского и Московского районов Казани снести планируют один металлический гараж по ул.Серова, вблизи дома №9. Его собственник не установлен. Требование властей он должен выполнить до 30 августа. Если он не сделает этого, гараж снесут в принудительном порядке в срок с 31 августа по 30 ноября.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Неделю назад казанские власти опубликовали список из 16 гаражей и пять торговых объектов самовольно установленных и незаконно размещенных. В нем также оказались столбики, тросы, цепи и прочие элементы.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина