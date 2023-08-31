В День города казанский метрополитен перевез рекордное количество пассажиров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанский метрополитен обновил рекорд по количеству перевезенных пассажиров на День города. В праздник услугами подземки воспользовались 181 062 человека.

Как рассказали в МУП «Метроэлектротранс», в целях безопасности, во избежание давки в кассовых залах и несчастных случаев на платформе, полицейские временно закрывали двери метро. Пассажиров запускали небольшими группами.

В 2022 году 30 августа было перевезено 155 685 пассажиров, в 2021-м — 130 790 человек, в 2020-м — 101 467 жителей и гостей города, в 2019-м — 126 848 пассажиров.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Праздник в Казани завершился масштабным концертом. Хедлайнером праздничного вечера стала российская поп-исполнительница Клава Кока. На сцену также вышел еще один популярный певец — Jony. В завершение вечера небо над акваторией Казанки озарил салют с музыкальным сопровождением. Фото и видео — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов