Минздрав России разрешил провести клинические испытания обновленной вакцины «Спутник Лайт»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение клинических исследований обновленной вакцины «Спутник Лайт», это следует из данных реестра разрешенных клинических исследований.

— Цель исследования: показать безопасность и иммуногенность вакцины «Спутник Лайт» с измененным антигенным составом у взрослых, — говорится в реестре.



Планируется, что в исследованиях примут участие 100 добровольцев. Их завершат к 31 декабря следующего года. Предполагается, что клинические испытания будут проводиться в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова.

Этой осенью россияне смогут привиться обновленными вакцинами Центра имени Н.Ф. Гамалеи, в том числе против новых штаммов ковида. Первой станет доступна вакцина «Спутник Лайт». Также жители страны по-прежнему смогут воспользоваться классическим «Спутником V» и детскими вакцинами для двух возрастных категорий.

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Илина Хкакимова