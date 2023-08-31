Минздрав России разрешил провести клинические испытания обновленной вакцины «Спутник Лайт»
Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение клинических исследований обновленной вакцины «Спутник Лайт», это следует из данных реестра разрешенных клинических исследований.
— Цель исследования: показать безопасность и иммуногенность вакцины «Спутник Лайт» с измененным антигенным составом у взрослых, — говорится в реестре.
Планируется, что в исследованиях примут участие 100 добровольцев. Их завершат к 31 декабря следующего года. Предполагается, что клинические испытания будут проводиться в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова.
Этой осенью россияне смогут привиться обновленными вакцинами Центра имени Н.Ф. Гамалеи, в том числе против новых штаммов ковида. Первой станет доступна вакцина «Спутник Лайт». Также жители страны по-прежнему смогут воспользоваться классическим «Спутником V» и детскими вакцинами для двух возрастных категорий.
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