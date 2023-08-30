Татарстанцы завоевали 9 призовых мест в XXII молодежных Дельфийских играх России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сегодня прошла церемония награждения победителей XXII молодежных Дельфийских игр России. Делегацию от Татарстана представили 37 талантливых ребят, всего участниками стали 2 600 человек из 81 субъекта страны, рассказали в пресс-службе Министерства по делам молодежи республики.

В этом году победителей и лауреатов определяли в 34 номинациях.

Среди них есть как традиционные, относящиеся к сфере музыкального, изобразительного и прикладного искусства (например, фортепьяно, гармошка, народные танцы), так и новые номинации научно-исследовательского направления (аналитика трендов, тележурналистка, защита персональных данных).

Татарстанская молодежь завоевала 9 призовых мест:

I место в номинации «Эстрадное пение» — фолк-группа «Ежевика»;

II место в номинации «Современная хореография» — студия эстрадного танца «Изумрудный город»;

III место в номинации «Домра» — Сафиуллина Арина Элфатовна;

дипломант в номинации «Классический танец» — Галиева Камила Рушановна;

дипломант в номинации «Медные духовые инструменты» — Волков Лев Павлович;

дипломанты в номинации «Защита персональных данных» — Горбей Ольга Владимировна, Хаерова Энже Ильдаровна, Габидуллин Рустам Равильевич;

дипломант в номинации «Историческое просвещение» — Лихачев Никита Михайлович.

Как подчеркнул министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, в республике и России в целом создаются разные возможности для молодых россиян. Дельфийские игры — это форум искусств, как Олимпийские игры в — спорте. По словам Садыкова, их главная цель — популяризация среди молодежи науки, искусства и прикладного творчества, а также сохранение мирового культурного наследия.

— Очень рад, что молодежь Татарстана активно проявляет себя в рамках таких проектов. А мы, в свою очередь, всегда готовы их поддержать, — резюмировал министр.

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Илина Хакимова