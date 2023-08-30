ВС России нанесли групповой удар по пунктам управления и разведки Украины

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Ночью 30 августа российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по пунктам управления и разведки ВСУ. Цели удара были достигнуты, а все назначенные объекты поражены, рассказали в Минобороны России.

Кроме того, в районе населенного пункта Пречистовка ДНР поражены склады боеприпасов и топлива 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а в районе н.п. Ровное уничтожены штаб оперативно-тактической группы «Донецк» и узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Этой ночью в акватории Черного моря самолет морской авиации ликвидировал десантные группы военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек. Они передвигались на четырех быстроходных военных катерах.

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Айрат Назипов