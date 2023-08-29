В Казани открыли движение по мосту на улице Фучика

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани открыли движение по мосту на улице Ю. Фучика, на котором проводили реконструкцию в ходе строительства Вознесенского тракта, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.



Рабочие обновили несущие конструкции, дорожное полотно, барьерные ограждения моста и наружное освещение. На участке решили давнюю проблему водоотведения и расширили тротуар.

Изначально открыть движение по мосту планировали 30 августа, но специалисты справились на день раньше.

Напомним, с 15 июля для автомобилей закрыли участок дороги по ул. Фучика от ул. Минской до ул. Закиева. Тогда планировалось, что ограничения продлятся до 4 августа. Водителям рекомендовали объезжать перекрытый участок по улице Фучика через проспект Победы, улицу Минскую и Закиева.



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Маргарита Головатенко