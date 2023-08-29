Чистая прибыль «Татнефти» выросла в первом полугодии почти на 6%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО в первом полугодии текущего года составила 147,6 млрд рублей, что на 5,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании.

За полгода выручка фирмы составила 623,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано снижение на 21,1%. Выручка от продажи нефти упала на 33,5%. Компания получила 379,22 млрд рублей. На 16% упала выручка от продажи нефтепродуктов. С начала года компания от ее реализации получила 373,5 миллиарда.

Выручка шинного бизнеса составила 6,4 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году ПАО «Татнефть» увеличило чистую прибыль по МСФО на 43% — до 284,6 млрд рублей. Результат по чистой прибыли оказался выше ожиданий аналитиков (275 млрд рублей). Также выросла добыча нефти — по итогам года компания добыла 29,114 млн тонн нефти, что на 4,6% выше показателя 2021 года.

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Айрат Назипов