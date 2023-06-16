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Раис Татарстана обсудил реализацию проектов с представителем президента России в ПФО

13:10, 16.06.2023
Раис Татарстана обсудил реализацию проектов с представителем президента России в ПФО
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Стороны обсудили рабочие вопросы, связанные с реализацией проектов в округе.

Татарстан в ходе ПМЭФ подписал соглашение о сотрудничестве с несколькими регионами и компаниями.

Так, республика подписала соглашения с российской компанией «1С» о сотрудничестве в сфере информационных технологий, с Российским экологическим оператором о совместном запуске и реализации проектов по созданию объектов для обработки и утилизации ТКО, с АО «Элемент» о работе в сфере разработки высокотехнологичной микроэлектроники.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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