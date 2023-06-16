Раис Татарстана обсудил реализацию проектов с представителем президента России в ПФО
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Стороны обсудили рабочие вопросы, связанные с реализацией проектов в округе.
Татарстан в ходе ПМЭФ подписал соглашение о сотрудничестве с несколькими регионами и компаниями.
Так, республика подписала соглашения с российской компанией «1С» о сотрудничестве в сфере информационных технологий, с Российским экологическим оператором о совместном запуске и реализации проектов по созданию объектов для обработки и утилизации ТКО, с АО «Элемент» о работе в сфере разработки высокотехнологичной микроэлектроники.
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