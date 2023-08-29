В Татарстане сократилось поступление акцизов в консолидированный бюджет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане поступление акцизов в консолидированный бюджет за январь — июль 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 600 млн рублей. Об этом сообщила заместитель министра финансов региона Алла Анфимова на пресс-конференции.

— Поступление акцизов в консолидированный бюджет республики составило 23,4 млрд рублей. Доля в структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета республики составила 8,9%. По сравнению с 2022 годом поступления акцизов снизились на 600 миллионов, — рассказала она.

Алла Анфимова уточнила, что основное снижение объемов поступлений произошло за счет акцизов на алкоголь — на 1,5 млрд рублей. Это связано с отменой в 2023 году компенсаций потерь бюджетов регионов России, в которых расположены производители такого продукта, объяснила она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— По остальным видам акцизов наблюдается рост, — заявила заместитель министра финансов Татарстана.

Алла Анфимова сообщила, что за семь месяцев 2023 года с территории республики мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в объеме 645,6 млрд рублей. Из них 383,1 млрд рублей поступило в федеральный бюджет, 262,5 млрд рублей — в консолидированный бюджет республики.



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Татьяна Демина