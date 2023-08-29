Мобилизованный до приговора казанский офицер ФСИН получил боевую награду

Фото: предоставлено realnoevremya.ru адвокатом Ильназа Галимзянова

К медали Минобороны РФ «За воинскую доблесть» представлен мобилизованный на СВО прошлой осенью казанец Ильназ Галимзянов. Командование отметило заслуги после того, как Галимзянов без потерь вывел свой взвод из окружения, сообщила «Реальному времени» адвокат Зульфия Акманова, которая ранее представляла интересы бывшего офицера УФСИН в судебном процессе.



По словам защитника, соответствующий приказ был подписан еще в конце апреля, и казанцу уже вручили боевую награду и удостоверение к ней.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Напомним, бывший офицер УФСИН Татарстана Ильназ Галимзянов был мобилизован на финише судебного процесса. 23 сентября 2022-го он выступил в Приволжском суде Казани с последним словом, подтвердив, что полностью признает вину во взятках. На следующем заседании суд планировал предоставить последнее слово второму фигуранту дела и удалиться в совещательную комнату, но не смог этого сделать.

После безуспешных обращений суда в военкомат и Минобороны с требованиями вернуть обвиняемого добровольца, уголовное дело в отношении Галимзянова выделили в отдельное производство.

Ильназ Галимзянов и Ильназ Зульмиев служили начальниками учебно-производственных участков Центра трудовой адаптации колонии №19 УФСИН по РТ. После возбуждения коррупционного дела лейтенант Ильназ Галимзянов признал вину и уволился. Старший лейтенант Ильназ Зульмиев причастность к преступлениям отрицал и оставался сотрудником ФСИН.

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По версии СК, на счету лейтенантов — по три проноса мобильников на «зону» за взятки от осужденного Набиуллина в 18—22 тысячи рублей в октябре 2021 года, всего на 60 тысяч рублей. По тем же фактам двум офицерам предъявлены обвинения в превышении полномочий. Старлей выстроил психологический контакт с осужденным, которому предлагалось оплатить услугу доставки и заработать на продаже телефонов зэкам. Галимзянов же выполнял роль курьера, который забирал заказанные с «зоны» мобильные в салоне связи и доставлял их к проходной ИК-19, где лейтенанты прятали трубки в карманах своей формы, пересаживались в служебную «Газель» и через транспортные ворота заезжали в колонию без досмотра, считают силовики.

В январе 2023-го Зульмиев получил обвинительный приговор — 5 лет колонии строгого режима. Однако позже это решение отменил Верховный суд Татарстана, и в данный момент старшего лейтенанта судят повторно.

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Ирина Плотникова