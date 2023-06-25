В Казани привлекли к ответу самарскую фирму за рекламу военника

Фото: realnoevremya.ru/ Елизавета Пуншева

Реклама о военнике «без взяток»

Как выяснило «Реальное время», в ходе мониторинга противоправных действий в Сети Татарстанское УФАС России выявило нарушения по факту распространения рекламы следующего содержания: «Помощь в получении военного билета. Гарантии в договоре. Рассрочка от 2 350 р. Казань. Военник законно и без взяток. Даже если вас признали годным к службе. Звоните. Рассрочка от 2 350 р. Только хорошие отзывы. 10 лет опыта. Выгодная цена.»

Согласно материалам дела, реклама признана ненадлежащей, как содержащей признаки нарушения требований ч. 7 ст. 5 и п. 1 ч. 4 ст. 5 Закона «О рекламе». Федеральный закон гласит, что «реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий».

Фото: realnoevremya.ru

Антимонопольщики указали, что «реклама направлена на формирование желания (побуждение) лиц, подлежащих призыву на воинскую службу, к уклонению (избежание) от воинского призыва, путем введения их в заблуждение о наличии такой гарантированной возможности».

По факту нарушения Закона «О рекламе» в декабре того же года самарское ООО «Зенит» привлекли к административной ответственности. Организации выдали предписание об устранении нарушения. Однако, компания, не согласившись с решением, обратилась в Арбитражный суд Татарстана с требованием признать его незаконным и подлежащим отмене.

Отказ в отмене решения

В качестве доводов для отмены решения антимонопольного органа заявитель привел несколько аргументов.

Во-первых, по его мнению, в тексте рекламы отсутствуют громкие заявления и призывы не проходить службу в армии. Также в объявлении нет информации, которая не соответствует действительности или подрывает авторитет Вооруженных сил России.

Во-вторых, заявитель считает, не исключены случаи, когда во время призыва нарушаются права призывников: игнорируются их доводы, призывники не обладают достаточными знаниями, как им следует действовать при наличии обстоятельств, освобождающих от службы.

В-третьих, размещение в рекламе информации о предоставлении гарантий в получении военного билета подлежит рассматривать исключительно в совокупности с указаниями на законность оказываемых услуг, то есть, может гарантироваться только освобождение от призыва по основаниям, предусмотренных законодательством, указал заявитель.

Фото: realnoevremya.ru

В-четвертых, жалоб от потенциальных или реальных потребителей в УФАС не поступало.

В-пятых, компания гарантирует возврат денежных средств клиенту, что согласуется с законом «О защите прав потребителей».



Доводы заявителя суд посчитал необоснованными, поскольку о многих из них не говорится в спорной рекламе.

Заявителю вменяется нарушение пп.1 ч.4 ст.5 закона о рекламе, согласно которому реклама не должна побуждать потребителя к совершению противоправных действий. Кроме того, компании вменяют нарушение ч.7 ст.5 того же закона, которым регламентируется недопущение рекламы, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители.

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Елизавета Пуншева