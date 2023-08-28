В России за сутки потушили шесть природных пожаров

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В России за сутки потушили шесть природных пожаров. Об этом сообщается на сайте Авиалесоохраны.

— По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 27.08.2023 года, в пяти регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали шесть лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 36 гектаров, — сказано в сообщении.

К полуночи 28 августа в стране действовало 23 лесных пожара на площади 14 687 гектаров, их активно тушили.

Напомним, площадь лесных пожаров в России в 2023 году превысила 4 млн га. При незначительном увеличении количества очагов пожаров площадь, пройденная огнем, в этом году превышает прошлогодние показатели почти в полтора раза.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева