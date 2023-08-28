Ночью над Брянской областью сбили два беспилотника

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Над Брянской областью в ночь на понедельник сбили два беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

— Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области, — сказано в сообщении.

В ночь на понедельник также отражена попытка атаки беспилотников на Москву. Силы ПВО сбили БПЛА около 4.30 мск.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева