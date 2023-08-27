В Казани на услуги по ликвидации свалок и вывозу мусора потратят почти 9 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Администрация Советского района исполкома Казани выделит 8,8 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок и на услуги по вывозу и размещению отходов, выяснило «Реальное время», изучив тендер.

Согласно контракту, убирать стихийные свалки подрядчик будет до 15 декабря 2023 года. До этого времени ему будут поступать заявки от заказчика, после чего исполнителю предстоит очищать территорию от мусора. Еще от него ждут фотоотчет о проделанной работе. На эти цели выделят 3,1 млн.

Услуги по транспортированию и размещению отходов при ликвидации несанкционированных свалок мусора обойдется бюджету в 5,7 млн рублей. Мусор нужно вывозить в специально оборудованные сооружения.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На этой неделе в Казани предложили перейти на обязательный раздельный сбор отходов и вывоз мусора по факту, а не по нормативу. Как считает замруководителя казанского исполкома по вопросам ЖКХ и благоустройства Искандер Гиниятуллин, это единственный пусть к успеху реформы. Он также предложил увеличить штрафы за несанкционированные свалки, вплоть до конфискации автомобиля.



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Айрат Назипов