В Казани предложили перейти на обязательный раздельный сбор отходов и вывоз мусора по факту

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казань должна перейти на раздельный сбор мусора, таким образом станет возможным вывоз твердых коммунальных отходов по факту, а не по нормативу, заявил замруководителя казанского исполкома по вопросам ЖКХ и благоустройства Искандер Гиниятуллин.



— Это единственный пусть к успеху реформы, — сказал он на круглом столе, посвященном обсуждению вопросов вывоза, утилизации и переработки отходов.

Гиниятуллин предложил увеличить штрафы за несанкционированные свалки, вплоть до конфискации автомобиля.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Удельный вес отходов, образовавшихся в Татарстане, в общероссийской массе твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2022 году составил 2,8%. Среднестатистический россиянин за прошлый год оставил после себя 312,6 кг мусора — это на 5,7% (или почти на 20 кг) меньше, чем в 2021 году.

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Маргарита Головатенко