Сегодня в Казани дождь и до +15 градусов

В воскресенье, 27 августа, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода, временами с дождем. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани температура воздуха не превысит +13..+15 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +12 до +17°С.

В Казани также прогнозируется северо-западный, западный ветер порывами 5—10 м/с. Местами они могут усиливаться до 14 м/с.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, с 20 августа в Татарстане началось похолодание. До этого в республике держалась жара — температуры превышали +30 градусов. Пасмурная и холодная погода сохранится в конце этой и начале следующей недели, заявили в Гидрометцентре Татарстана.



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Татьяна Демина