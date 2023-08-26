Сегодня в Казани дождь и до +18 градусов

В субботу, 26 августа, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +16 до +18 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +14 до +19°С.



Синоптики также прогнозируют северо-западный, западный ветер порывами 5—10 м/с. Местами они могут усиливаться до 14 м/с.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане пасмурная и холодная погода сохранится в конце этой и начале следующей недели. По ночам температуры могут опускаться до +3 и 0 градусов. Днем они не превысят +21°С, а в понедельник — 16°С.



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Татьяна Демина