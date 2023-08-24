США начнут обучать украинских пилотов пилотированию F-16 в октябре

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Авиасмотр»/YouTube.com

США в октябре планируют начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16. Таким прогнозом поделился официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

— Вслед за курсом английского языка, который пройдёт для пилотов в сентябре, обучение пилотированию истребителей F-16, как ожидается, начнётся в октябре на авиабазе Моррис в Тусоне, штат Аризона, — цитирует его RT.

При этом в Пентагоне не назвали конкретных сроков передачи Украине указанных самолетов.

скриншот realnoevremya.ru из видео «Авиасмотр»/YouTube.com

Сегодня премьер Норвегии Йонас Гар Стёре рассказал о планах Осло передать Украине истребители F-16. Он не стал говорить, сколько самолетов получит киевский режим.

На прошлой неделе стало известно, что Копенгаген готов передать Киеву 19 истребителей F-16. Вместе с Нидерландами Дания возглавила создание международной учебной коалиции по боевым самолетам.

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Айрат Назипов