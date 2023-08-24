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Казанская теннисистка Вероника Кудерметова сыграет с американкой в первом круге US Open

20:19, 24.08.2023
Казанская теннисистка Вероника Кудерметова сыграет с американкой в первом круге US Open
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео WTA/YouTube.com

Стала известна первая соперница казанской теннисистки Вероники Кудерметовой на женском турнире US Open-2023. На старте розыгрыша россиянка сразится с представительницей США Бернандо Перой.

Соперниц узнали и другие российские теннисистки. Пары выглядят следующим образом:

  • Мирра Андреева (Россия) — победитель квалификации;
  • Анна Калинская (Россия) — Катерина Синякова (Чехия);
  • Маргарита Бетова (Россия) — победитель квалификации;
  • Анастасия Павлюченкова (Россия) — победитель квалификации,
  • Камила Рахимова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария);
  • Анна Блинкова (Россия) — Джоди Беррейдж (Великобритания);
  • Екатерина Александрова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада);
  • Анастасия Потапова (Россия) — Клара Таусон (Дания);
  • Людмила Самсонова (Россия) — Клэр Лю (США);
  • Элина Аванесян (Россия) — Ализе Корне (Франция);
  • Дарья Касаткина (Россия) — Алисия Паркс (США).
realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Турнир будет проходить с 28 августа по 10 сентября. Матчи состоятся в Нью-Йорке.

В начале июля Вероника Кудерметова не смогла пройти в следующий круг на турнире в Уимблдоне. Она проиграла сопернице из Чехии Маркете Вондроушовой. Матч закончился со счетом 3:6, 3:6 в пользу чешки. Встреча длилась 1 час 28 минут.

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Айрат Назипов
Спорт Татарстан

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