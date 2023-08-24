Казанская теннисистка Вероника Кудерметова сыграет с американкой в первом круге US Open
Стала известна первая соперница казанской теннисистки Вероники Кудерметовой на женском турнире US Open-2023. На старте розыгрыша россиянка сразится с представительницей США Бернандо Перой.
Соперниц узнали и другие российские теннисистки. Пары выглядят следующим образом:
- Мирра Андреева (Россия) — победитель квалификации;
- Анна Калинская (Россия) — Катерина Синякова (Чехия);
- Маргарита Бетова (Россия) — победитель квалификации;
- Анастасия Павлюченкова (Россия) — победитель квалификации,
- Камила Рахимова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария);
- Анна Блинкова (Россия) — Джоди Беррейдж (Великобритания);
- Екатерина Александрова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада);
- Анастасия Потапова (Россия) — Клара Таусон (Дания);
- Людмила Самсонова (Россия) — Клэр Лю (США);
- Элина Аванесян (Россия) — Ализе Корне (Франция);
- Дарья Касаткина (Россия) — Алисия Паркс (США).
Турнир будет проходить с 28 августа по 10 сентября. Матчи состоятся в Нью-Йорке.
В начале июля Вероника Кудерметова не смогла пройти в следующий круг на турнире в Уимблдоне. Она проиграла сопернице из Чехии Маркете Вондроушовой. Матч закончился со счетом 3:6, 3:6 в пользу чешки. Встреча длилась 1 час 28 минут.
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