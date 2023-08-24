Директора строительной компании в Татарстане заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 38 миллионов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане 42-летнего директора строительной компании ООО «ТСК» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на более чем 38,3 млн рублей. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Следком считает, что подозреваемый в 2017—2020 годах вносил в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 28 контрагентами. Таким образом он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на многомиллионную сумму.

Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В августе следователи возбудили уголовное дело по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК России («Уклонение от уплаты налогов») на руководство ООО «Казаньавтотранс». СК подозревает, что компания уклонилась от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 173,6 млн рублей.

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Маргарита Головатенко