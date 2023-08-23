Из-за приблизившегося к российской границе военного самолета Норвегии в воздух подняли МиГ-29

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Российские средства контроля воздушного пространства 23 августа обнаружили над акваторией Баренцева моря приближающийся к границе России самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. Для его опознания и недопущения нарушения госграницы в воздухе подняли МиГ-29, сообщили в Минобороны страны со ссылкой на Национальный центр управления обороной.



При приближении российского истребителя военный самолет Норвегии развернулся. Нарушения государственной границы России не допущено, заверили в Министерстве обороны.

В ведомстве уточнили, что полет МиГ-29 «выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства».

Напомним, МиГ-29 перехватил самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря и на прошлой неделе. Как сообщили в Минобороны России 14 августа, иностранный военный самолет развернулся от границы при приближении российского истребителя. Нарушения границы не допустили.



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Татьяна Демина