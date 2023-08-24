Архивный фонд Татарстана занимает четвертое место в России по величине

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Архивный фонд Татарстана находится на четвертом месте в в России по величине. О этом рассказал председатель Государственного комитета республики по архзи6нвому делу Гульнара Габдрахманова на XXIV сессии Казгордумы IV созыва.



— Архивный фонд нашей республики один из самых крупных фондов России. Четвертый по величине после фондов Москвы, Ленинградской и Нижегородской областей, — сказала она.

Некоторые хранящие документы датируются 1709—2012 годами. Отдельные экземпляры относятся к 11—17 векам.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в 2022 году здание Государственного архива Татарстана переехало в село Столбище. Приезжать в него работающим с архивными документами не надо: по регламенту, в город в читальный зал на улице 8 Марта их привезут за два дня, а если документ небольшой, то отсканируют за четыре часа. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина