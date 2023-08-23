В Ново-Савиновском районе Казани частично пропало электричество

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В домах по улицам Голубятникова и Чуйкова, а также частично на проспекте Амирхана отсутствует электричество. Об этом сообщает местная администрация.

Сейчас на местах ведутся аварийные работы на высоковольтной кабельной линии. О сроках включения электричества информации нет.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Месяц назад в Татарстане из-за непогоды без электричества осталось свыше 3 тысяч домов в 14 населенных пунктах в Лаишевском, Зеленодольском, Высокогорском, Пестречинском районах Татарстана и Казани. В них проживают порядка 12 тысяч человек.

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Айрат Назипов