Татарстан закупит лекарства для льготников более чем на 130 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Минздрав Татарстана объявил о закупках лекарств для льготных категорий граждан на более чем 130,6 млн рублей. Закупки осуществляются за счет республиканского бюджета.



В большинстве закупок срок исполнения контракта обозначен 24 июля 2024 года. В некоторых закупках — более ранний срок. Подача заявок завершится 31 августа, подрядчиков определят 4 сентября.

Самая большая статья расходов выделена на комплекс валсартан + сакубитрил для людей с сердечной недостаточностью — 20,2 млн рублей.

Еще одна часть выделена на препараты для лечения лечения артритов и псориаза: этанерцепт (почти 14,2 млн рублей), секукинумаб (14,5 млн рублей), упадацитиниб, (7,1 млн рублей) и цертолизумаба пэгол (почти 3,1 млн).

Комплекс будесонид + формотерол, применяемый при бронхиальной астме и других обструктивных заболеваниях легких, закупят двумя партиями в 10,6 млн и 12,2 млн рублей.

На закупку комплексов ипратропия бромид + фенотерол и олодатерол + тиотропия бромид направят 9,8 млн и 5,2 млн рублей соответственно. Комплексы применяют при лечении хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и бронхиальной астмы.

Для лечения различных онкологических заболеваний Минздрав заказал партии эверолимуса почти за 10,9 млн рублей и дазатиниба почти за 5,3 млн рублей.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Татарстан получит на лекарства для льготников 48,7 млн рублей. Всего на эти цели правительство России направит регионам дополнительные 1,5 млрд рублей. Социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам.



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Маргарита Головатенко