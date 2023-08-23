Татарстан закупит лекарства для льготников более чем на 130 млн рублей
Минздрав Татарстана объявил о закупках лекарств для льготных категорий граждан на более чем 130,6 млн рублей. Закупки осуществляются за счет республиканского бюджета.
В большинстве закупок срок исполнения контракта обозначен 24 июля 2024 года. В некоторых закупках — более ранний срок. Подача заявок завершится 31 августа, подрядчиков определят 4 сентября.
Самая большая статья расходов выделена на комплекс валсартан + сакубитрил для людей с сердечной недостаточностью — 20,2 млн рублей.
Еще одна часть выделена на препараты для лечения лечения артритов и псориаза: этанерцепт (почти 14,2 млн рублей), секукинумаб (14,5 млн рублей), упадацитиниб, (7,1 млн рублей) и цертолизумаба пэгол (почти 3,1 млн).
Комплекс будесонид + формотерол, применяемый при бронхиальной астме и других обструктивных заболеваниях легких, закупят двумя партиями в 10,6 млн и 12,2 млн рублей.
На закупку комплексов ипратропия бромид + фенотерол и олодатерол + тиотропия бромид направят 9,8 млн и 5,2 млн рублей соответственно. Комплексы применяют при лечении хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и бронхиальной астмы.
Для лечения различных онкологических заболеваний Минздрав заказал партии эверолимуса почти за 10,9 млн рублей и дазатиниба почти за 5,3 млн рублей.
Татарстан получит на лекарства для льготников 48,7 млн рублей. Всего на эти цели правительство России направит регионам дополнительные 1,5 млрд рублей. Социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам.
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