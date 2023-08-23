В Казани дело о взятке 10 млн рублей принял пятый судья

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В Вахитовский райсуд Казани вновь вернулось уголовное дело экс-главы территориального Управления Росимущества по Татарстану и Ульяновской области Альберта Гатина. Ему предстоит пятый по счету процесс — теперь под председательством судьи Марины Шароновой.



Рассмотрение этого дела в Вахитовского суде стартовало более четырех лет назад. С тех пор Гатину успели вынести два почти одинаковых обвинительных приговора с наказанием в 4 года колонии строгого режима. Оба они были отменены, причем в первый раз — кассационным судом, так что обвиняемый вышел на свободу из колонии.

Позже судьи райсуда дважды возвращали материалы дела в прокуратуру ввиду процессуальных нарушений в тексте обвинения. В последний раз судья Артем Идрисов посчитал, что из текста обвинения невозможно установить, кому непосредственно передавались взятки (по версии силовиков, пакеты с деньгами не передавали из рук в руки, а оставляли в служебном авто обвиняемого — ред.). Председательствующий счел это нарушением права на защиту, прокуратура с этим не согласилась, указывая, что обстоятельства вымогательства взяток в обвинении указаны подробно. Сам Гатин и его адвокат Айрат Уразманов решение не оспаривали.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

4 августа постановление о возврате дела отменил Верховный суд Татарстана. И на этой неделе материалы вернулись в суд первой инстанции.

Напомним, по версии СК и прокуратуры, в 2013 году Гатин получил взятку от бизнесмена Кушниковского в 10 млн рублей — за подписание актов выполненных работ о выполнении госконтракта на 59,2 млн рублей по сбору, транспортировке и обезвреживанию опасных отходов. На предварительном следствии обвиняемый успел дать под видеозапись признательные показания. В суде от них отказался.