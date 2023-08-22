КАМАЗ приобрел логистическую компанию, возглавляемую экс-гендиректором Globaltruck

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

КАМАЗ стал основным инвестором зарегистрированного в июле АО «Национальный перевозчик», возглавляемого бывшим гендиректором группы Globaltruck (ПАО «Глобалтрак Менеджмент») Ильей Саттаровым. Об этом сообщил директор по маркетингу предприятия Ашот Арутюнян.



По его словам, компания планирует презентовать стартап в скором времени на Comtrans 2023. Арутюнян указал, что КАМАЗ в дальнейшем планирует двигаться в направлении цифровизации и цифровых сервисов.

АО «Национальный перевозчик» учредили 7 июля в Москве с уставным капиталом 1 млрд рублей. В августе компания зарегистрировала филиалы — в Екатеринбурге и Электростали (Московская область). По данным ЕГРЮЛ, перевозчик специализируется на автомобильной логистике и сопутствующих видах деятельности, к которым относятся и процессы цифровизации, сообщает «Интерфакс».

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Директор по маркетингу ПАО «КАМАЗ» сообщил, что предприятие планирует удвоить выручку к 2030 году. Он отметил, что финансовое положение предприятия по ключевым показателям рекордно хорошее. Он отметил, что такие показатели, как финансовая выручка, EBITDA, соотношение долга к EBITDA, бьют рекорды.

Продажи тяжелых грузовиков на КАМАЗе по итогам года ожидаются на уровне 120 тысяч единиц.



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Маргарита Головатенко