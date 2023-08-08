В России растет доля людей, убежденных в наличии у высшего руководства долгосрочной стратегии

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В России продолжает расти доля людей, убежденных в наличии у высшего руководства долгосрочной стратегии развития общества. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, за два года их количество увеличилось с 40% до 57%.

Об отсутствии такой стратегии заявили 21% опрошенных, что на 8 п. п. меньше, чем двумя годами ранее (2021 г. — 29%), еще 17% не смогли дать однозначный ответ, согласившись с утверждением лишь частично (2021 г. — 23%).

В целом, как утверждает каждый второй респондент, мнение о том, что страна следует четко намеченному плану, разделяет большинство его родных, друзей и знакомых (52%).

Практически половина — 46% — россиян уверены, что у России предсказуемое будущее, а несогласие с этим тезисом выразили 27% опрошенных, еще 21% частично согласились.

realnoevremya.ru

За последние два года среди россиян стало больше тех, кто может отчетливо представить, какой будет Россия через пять лет. Если в 2021 году навыками краткосрочного прогнозирования могли похвастаться 28%, то сегодня уже 42%. А неспособность нарисовать «картину будущего» России за два года уменьшилась с 35% до 25%.

Большинство россиян (72%) считают, что за ближайшие 8—10 лет положение страны улучшится, в том числе 31% наблюдают позитивные преобразования в стране и видят Россию процветающим государством.

Ухудшение ситуации в России наблюдают 20% опрошенных. Также 50% россиян считают Россию одной из великих держав, из них 28% полагают, что в ближайшие 15—20 лет Россия скорее станет великой державой (28%), а 17% — что не станет.

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Илина Хакимова