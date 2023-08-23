На этнофестиваль «Крутушка» приедут гости из Египта, Бразилии, Канады, Туниса, Камеруна и Алжира

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 25 по 27 августа в оздоровительно-образовательном комплексе «Байтик» состоится XIV международный этнофестиваль «Крутушка». На нем выступят более 300 артистов, которые представят 50 творческих коллективов.

На фестивале будет открыт новый проект «Кругосветка», в рамках которого представители Туниса, Египта, Камеруна, Бразилии, Алжира и Канады познакомят посетителей со своей культурой.

Кроме того, впервые состоится музыкальный баттл «Допляшись», где будут соревноваться как профессиональные танцоры, так и любители.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во время «Крутушки» пройдут кулинарные, танцевальные и музыкальные мастер-классы. Гости смогут научиться играть на балалайке, варгане, гуслях, освоить элементы татарских и русских, удмуртских, марийских, бурятских, шотландских танцев. Мастер-класс проведет и музыкант из Ирана Hamid Reza Dadoo, признанный в мире мастер игры на иранском духовом инструменте ней.

Помимо этого, посетителей ждут лекторий, кинопоказ, фотовыставка, театральная программа, кулинарная площадка и ярмарка.

В прошлом году на этнофестивале «Крутушка» выступили артисты из Турции, Индии, Ирана. Тогда на праздник впервые приехал Hamid Reza Dadoo.



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Галия Гарифуллина