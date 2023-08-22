В суде Казани экс-директор учебного центра ФАС полностью признал вину во взятках

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня в Приволжском суде Казани огласили обвинение 37-летнему Булату Салимзянову, недавно уволившемуся с поста директора ФГАУ «Учебно-методический центр» Федеральной антимонопольной службы. Вину в получении двух взяток на общую сумму 204 тысячи рублей он признал, но просил отмены домашнего ареста, передает с заседания журналист «Реального времени».



Процедура оглашения заняла в суде полтора часа. По версии обвинения, первую взятку обвиняемый получал не единым траншем, а частями от 2,5 до 20 тысяч рублей за раз на протяжении нескольких месяцев — переводами на мобильные телефоны доверенных лиц, привязанные к банковским картам. И каждый из таких траншей гособвинитель Радиф Файзрахманов озвучивал детально.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Напомним, Салимзянова задержали в январе 2023 года по подозрению во взятке 104 тыс. рублей. По версии СК и ФСБ, деньги перечисляли на карту жены обвиняемого в 2020—2021 годах «за лоббирование интересов» владелицы ИП при заключении договоров на рекламу деятельности центра ФАС и создание условий для их исполнения в будущем.



С учетом частичного признания вины следователи просили о домашнем аресте фигуранта. Суд ходатайство удовлетворил. Позднее в деле Салимзянова появились еще два эпизода по взяткам на сумму на 20 и 100 тысяч рублей, полученным по версии следствия, при схожих обстоятельствах.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Меньший по сумме эпизод на финише следствия был прекращен за сроком давности.

Сегодня обвиняемому продлили меру пресечения в виде домашнего ареста. Допросы свидетелей суд планирует начать в октябре.

Булату Салимзянову — 37. Кандидат юридических наук. Окончил Казанский госуниверситет и Московскую академию предпринимательства. В антимонопольной службе уже 14 лет. Был помощником главы руководителя УФАС в Татарстане, и начальником отдела — замглавы УФАС Марий Эл.