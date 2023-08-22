Фиргат Зиганшин — капитан команды FLAMAX на Гонке героев

Фото: предоставлено realnoevremya.ru компанией FLAMAX

Команда FLAMAX укомплектовала состав для участия в Гонке героев — 2023. Компания выступит в роли специального партнера соревнований, а также впервые заявит на турнир корпоративную сборную из 8 человек.

Цвета FLAMAX на Гонке героев в Менделеевске будут защищать: диджитал-маркетолог компании Дмитрий Колесников, руководитель интернет-магазина FLAMAX.Shop Никита Артемов, воспитанник детской спортивной школы по легкой атлетике г. Тетюши Дмитрий Малкин, спортсмены Федерации пулевой и стендовой стрельбы Республики Татарстан Геннадий Мамкин и Илья Кушагин, а также преподавательТетюшского государственного колледжа гражданской защиты Фанис Гумеров.

Капитаном команды единогласно избран генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин.

«FLAMAX уже долгое время помогает детскому и юношескому спорту, образовательным учреждениям, и на Гонке героев, в рамках корпоративной команды, наши коллеги имеют возможность поддержать нас! Считаю, что Гонка героев будет интересным опытом для наших сотрудников и друзей, и вместе с тем — она будет непростой. 10км — это даже в стандартном беговом формате — определенный тест на выносливость!» — отметил Фиргат Зиганшин.

Одна из немногих на Гонке героев в Менделеевске, команда FLAMAX сможет похвастаться наличием в своем расположении опытного «играющего тренера». В этом амплуа выступит действующий сотрудник МЧС, заслуженный спасатель Республики Татарстан Игорь Мамкин.

Следим за подготовкой и желаем удачи нашей команде!

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