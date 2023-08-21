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В Казани на участке Горьковского шоссе ограничат движение до конца года

16:30, 21.08.2023
В Казани на участке Горьковского шоссе ограничат движение до конца года
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Кировском районе Казани частично ограничат движение на участке Горьковского шоссе. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

Движение ограничат с 24 августа до 30 декабря около здания №47к1 в направлении ул. Можайского. На участке будут строить надземный пешеходный переход.

В этот же период на пересечении Горьковского шоссе с улицами Фрунзе, Болотникова и Восстания ограничат движение в связи со строительством транспортного узла в рамках реконструкции магистрали.

Также из-за ремонтных работ на Горьковском шоссе в Казани ввели изменения в схему движения троллейбусов. Теперь они не будут проезжать через остановки «Горьковское шоссе» и «Светлая».

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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