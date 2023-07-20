В Казани изменили схему движения троллейбусов в районе Горьковского шоссе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из-за ремонтных работ на Горьковском шоссе в Казани ввели изменения в схему движения троллейбусов. Теперь они не будут проезжать через остановки «Горьковское шоссе» и «Светлая», сообщает пресс-служба мэрии.

Там напомнили, что на пересечении Горьковского шоссе с улицами Фрунзе, Болотникова и Восстания изменили схему движения. Автомобильное и пешеходное движение в существующих направлениях сохраняется — меняется траектория движения.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Изменения будут действовать вплоть до 30 декабря. Ограничения связаны со строительством транспортной развязки.

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Айрат Назипов