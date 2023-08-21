Сотрудникам КАМАЗа запретили пользоваться техникой Apple в служебных целях

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сотрудники КАМАЗа больше не смогут воспользоваться техникой Apple в служебных целях, приказ о запрете использования устройств американской фирмы подписал генеральный директор предприятия Сергей Когогин.



Под запрет попадают не только смартфоны, но и планшеты, ноутбуки, часы, стационарные компьютеры и другая техника Apple. На устройствах американской компании запрещено использовать корпоративные SIM-карты.

Впредь на гаджетах не будут поддерживаться информационные системы предприятия, сообщают «Вести КАМАЗа».

— Продукция Apple признана недостаточно надежной с точки зрения защиты информации, — сказано в сообщении.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В августе Минцифры России запретило своим сотрудникам использовать мобильные гаджеты Apple для рабочих целей, в том числе для доступа к рабочим приложениям и переписке. Глава министерства Максут Шадаев указывал, что «в личных целях айфоны можно использовать».



В марте в администрации президента России сотрудников внутриполитического блока из-за соображений безопасности обязали избавиться от смартфонов iPhone к 1 апреля этого года. В августе сообщалось, что министерства финансов и энергетики России в ближайшее время введут запрет для своих сотрудников на использование техники Apple в рабочих целях.



Некоторые российские чиновники уже начали получать смартфоны на базе отечественной операционной системы «Аврора». Но пока речь идет только о тестировании таких девайсов. На первое время пользователями отечественных аппаратов, вероятно, станут «сенаторы и их помощники, а также группы сотрудников аппарата СФ, регулярно взаимодействующие друг с другом для решения своих функциональных задач».

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Маргарита Головатенко