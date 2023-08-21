На новом этиленовом комплексе ЭП-600 НКНХ завершен монтаж факельной системы

На строящемся производстве ЭП-600 нижнекамского предприятия СИБУРа завершили монтаж факельной системы. Факельный оголовок оснащен двумя системами подачи пара для бездымного горения даже при интенсивном режиме работы установки.



Работа факельной системы в сочетании с другими заложенными в проект ЭП-600 технологическими решениями позволит выйти на минимальные показатели экологического воздействия.

— Факел — обязательный элемент нефтехимического производства, без него невозможна эксплуатация производственного объекта. Функция факела — обеспечивать безопасность технологического процесса и утилизации углеводородов. На новом комплексе будет задействована технология бездымного горения факельной системы — разбавлять сжигаемый поток будут струи пара, — сообщил Нафис Гиниятов, заместитель директора ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима».



Высота факельного ствола составляет 150 метров, что сравнимо с 50-этажным небоскребом.

— При возведении факельной установки использовалась укрупненная сборка модулей установки на земле, с последующим их подъемом на высоту. Это позволило сократить сроки строительства. После завершения монтажных работ специалисты приступили к нанесению изоляции и пуско-наладочным работам, — рассказал Александр Сироткин, старший менеджер группы по монтажу технологического оборудования «Нижнекамскнефтехима».

