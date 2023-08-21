СМИ: число банкротств компаний в ЕС стало рекордным за последние 8 лет

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В странах Европейского союза число банкротств компаний во втором квартале 2023 года достигло самого высокого уровня с 2015 года, когда начался сбор данных, сказано в статье Yeni Şafak, перевод которой приводит «ИноСМИ».



Больший процент банкротств приходится на предприятия в сферах услуг по размещению и питанию — 23,9%, транспорта и хранения — 15,2%, образования, здравоохранения и социального обеспечения — 10,1%.

Количество обанкротившихся предприятий в европейских странах растет на протяжении шести последних кварталов. Во втором квартале текущего года самый высокий рост заявлений на банкротство в сравнении с предыдущим кварталом продемонстрировали Венгрия (40,8%), Латвия (24,8%), Эстония (24,6%).

Число новых компаний за указанный период уменьшилось на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом.

Увеличение банкротств объясняется ситуацией с энергетическим кризисом в Европе и высокой стоимостью жизни. Последнее связано с инфляцией и ростом цен на продукты питания.

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Маргарита Головатенко