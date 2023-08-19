МИД: ЕАЭС успешно противостоит санкциям Запада

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) успешно справляется с незаконными санкциями Запада против России и Белоруссии. Такие слова на VI Глобальном форуме молодых дипломатов в Казани произнес начальник отдела евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России Александр Старков.

— В целом, учитывая, что в настоящий момент против России и Белоруссии активно применяются незаконные рестрикции со стороны коллективного Запада, объединение совместно им достаточно успешно противостоит. При этом все это осуществляется в рамках правового поля. Нет речи об обходе санкций, есть возможность именно минимизировать их негативные последствия, в том числе для наших союзников по объединению, — приводит его слова ТАСС.

Он также привел статистику, согласно которой с 2016 года Армения и Киргизия прибавили 1,5 процентного пункта к росту ВВП, Белоруссия — 4,9, а Казахстан — 0,5.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Армения в первом полугодии 2023 года впервые экспортировала в Россию больше товаров, чем импортировала, получив торговый профицит в $210 млн. Это произошло впервые с 2003 года.



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Айрат Назипов