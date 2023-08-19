Силы ПВО сбили беспилотники Украины над Белгородской и Московской областями

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Инцидент произошел 19 августа около 14.00 по московскому времени.

— Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области, — передает RT сообщение Минобороны России.

Пострадавших и разрушений на земле нет.

realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Как уточнил губернатор области Вячеслав Гладков, цель удалось сбить на подлете к Белгороду.

Еще один дрон был подавлен на территории Московской области. Беспилотник потерял управление и потерпел крушение в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск. Никто не пострадал.

Сегодня российскими средствами ПВО была уничтожена зенитная ракета комплекса ПВО С-200, которую переоборудовали в ударный вариант. Украина запустила ее в сторону Крыма.

Также украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области. В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами. Один летательный аппарат получил повреждения.



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Айрат Назипов