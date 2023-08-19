Скончался экс-главврач перинатального центра Набережных Челнов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На 73-м году жизни скончался бывший главный врач перинатального центра, акушер-гинеколог Константин Матвеев. Информация появилась в telegram-канале КДМЦ.

В системе здравоохранения Константин Матвеев проработал 47 лет. В 1990 году он возглавил Горбольницу №4, в состав которой входили перинатальный центр, детская больница, поликлиника №6. После расформирования продолжил руководить перинатальным центром и проработал в этой должности до 2010 года. Был награжден почетным знаком «Заслуженный врач Республики Татарстан».

— Его отличали такие качества, как глубокая человечность, профессионализм, трудолюбие, чуткость, жизнелюбие и оптимизм, которые были и останутся примером для всего коллектива, — рассказали в КДМЦ.

Церемония прощания состоится в воскресенье, 20 августа, в 9.00 в Боровецкой церкви.

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Айрат Назипов