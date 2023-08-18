Россия закрыла въезд для 54 граждан Великобритании

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия в качестве ответной меры ограничила въезд в страну 54 гражданам Великобритании, заявили в МИД России.



Среди включенных в стоп-лист британцев оказались в том числе журналисты «Би-би-си», Guardian Media Group и The Daily Telegraph, прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, причастный к выдаче ордера на арест руководства РФ.

Также в стоп-лист включено руководство британской частной военно-разведывательной компании Prevail Partners, с указанием, что представители этой компании неоднократно посещали Киев для согласования вопросов подготовки диверсионно-разведывательных групп для последующей отправки в зону боевых действий.

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Маргарита Головатенко