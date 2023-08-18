В Казани временно ограничат движение по улице Бирюзовой
В Казани временно ограничат движение по улице Бирюзовой, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.
Проезжую часть на участке от дома №19 до дома №18 закроют с 23.00 26 августа до 5.00 27 августа.
Это связано с реконструкцией участка тепловых сетей.
Из-за строительства магистрального тепловода в Казани временно ограничат движение по улице Аделя Кутуя. До конца октября в столице Татарстана ограничат движение по улице Энергетиков.
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